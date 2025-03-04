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В Дагестане похоронили трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева

В Дагестане прошли похороны трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева

Трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева похоронили в селе Новокули Дагестана, передает ТАСС.

Попрощаться со спортсменом пришли несколько тысяч человек. Среди пришедших были общественные деятели, жители Чечни и Дагестана, а также представители органов власти и спортсмены.

Сайтиева в тяжелом состоянии нашел у дома на улице дворник. Он увидел лежащего на земле мужчину, положил его на доски, а затем побежал к консьержу, чтобы вызвать скорую помощь. Видимых травм у пострадавшего не было. Чемпиона госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Вдова Сайтиева Индира подтвердила информацию о том, что ее муж выпал из окна своей квартиры на 2-м этаже дома по улице Минская.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее в Чечне объявили траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева.

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