В Чечне объявили траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева

Власти Чеченской Республики объявили трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Бувайсара Сайтиева, передает ТАСС. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

Траур будет длиться с 3 по 5 марта. В эти дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики.

Сайтиева в тяжелом состоянии нашел у дома на улице дворник. Он увидел лежащего на земле мужчину, положил его на доски, а затем побежал к консьержу, чтобы вызвать скорую помощь. Видимых травм у пострадавшего не было. Чемпиона госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее была названа вероятная причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева.