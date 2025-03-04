Отец лидера «Динамо» рассказал о состоянии сына после травмы

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о самочувствии сына, который получил тяжелую травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1), передает ТАСС.

«Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, веселый как обычно, шутки. Делает процедуры, держит лед на коленях, все стандартно. Пока по операции в стадии переговоров, решения нет, где, когда и чего», — сказал Александр Тюкавин.

На 17-й минуте встречи с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее экс-тренер «Динамо» объяснил, от чего зависят сроки восстановления Тюкавина.