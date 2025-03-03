Экс-тренер «Динамо» объяснил, от чего зависят сроки восстановления Тюкавина

Сроки восстановления форварда «Динамо» Константина Тюкавина, получившего травму в матче 19-го тура Российской премьер-лииг (РПЛ) против «Ростова», будут зависеть от возможностей организма футболиста. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

«Конечно, это потеря, в «Динамо» на него рассчитывали. Но — получил травму, теперь будем ждать его выздоровления. Все зависит не от того, чего хотим мы, а от его организма. Может быть, он раньше очухается. Может быть, чуть-чуть позже. Но, конечно, его будут ждать как манны небесной. И «Динамо» без Тюкавина в атаке — совсем другая команда», — констатировал Силкин.

На 17-й минуте встречи с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

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