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«Высокий процент»: в «Вашингтоне» оценили прогресс Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин реализует моменты с очень высоким процентом
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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после перерыва, связанного с Турниром четырех наций, реализует свои моменты с высоким процентом. Об этом заявил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери, его слова приводит официальный сайт Лиги.

«После перерыва он реализует моменты с очень высоким процентом. Мне кажется, что его игра, сыгранность и вся командная результативность, будь то его звено или спецбригады, продолжат прогрессировать», — отметил он.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи.

Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Следующий матч «Вашингтон», который потерпел три поражения подряд, проведет 4 марта против «Оттавы Сенаторз». Стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее НХЛ вновь обновила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки.

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