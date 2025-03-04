Названы команды, которые будут бороться за медали в РПЛ

За медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) будут бороться не только лидирующие на данный момент «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», но и другие команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин.

«В гонке за медали поучаствуют и «Динамо», и ЦСКА, и «Локомотив». Необязательно за чемпионство, но — за медали. Какого достоинства, будет зависеть от того, кто начнет терять очки. И «Зенит», и «Краснодар» их потеряли. Для того, чтобы завоевать медали, нужна победная серия, ничейные варианты здесь не подходят», — убежден специалист.

На данный момент в тройку лидеров входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Ростовом».

«Динамо» и «Локомотив» делят четвертое и пятое места, в их активе по 36 очков. ЦСКА с 36 баллами идет шестым.

Ранее экс-тренер сборной России призвал не волноваться за игру «Зенита».