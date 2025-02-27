В Канаде соскучились по хоккейным матчам со сборной России

Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов заявил, что в Канаде соскучились по хоккейным матчам с национальной сборной России. Его слова приводит ТАСС.

«Простые люди не забывают про историю состязаний между нашими сборными, пишут нам об этом письма с надеждой на новые встречи на льду», — отметил Степанов.

В 2025 году в Канаде уже прошло два крупных международных турнира — молодежный чемпионат мира и Турнир четырех наций. Оба соревнования сборная России пропустила из-за отстранения.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады — 2026.

Ранее в США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду — 2026.