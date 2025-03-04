Депутат Журова о Валиевой: не могла бы жить в одном доме с медалью, которой меня лишили

Депутат Журова считает, что Валиевой надо вернуть медали, которых ее лишили

Депутат Государственной думы России Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева должна вернуть медали, которых она была лишена из-за дисквалификации, передает «ВсеПроСпорт».

«Я говорю, как бы сделала я в такой ситуации. Я бы не могла жить в одном доме с медалью, которой меня официально лишили из-за дисквалификации. Для меня такая медаль — инородный предмет», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее в Госдуме заявили, что возвращение Валиевой станет уникальным случаем.