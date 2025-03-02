В Госдуме заявили, что возвращение Валиевой станет уникальным случаем

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что если российской фигуристке Камиле Валиевой удастся вернуться к соревновательной деятельности, это будет уникальный случай. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я все еще надеюсь, что у WADA взыграет совесть и они допустят Камилу до выступлений раньше. Желаю, чтобы у нее все получилось. Если удастся, это будет интересный случай в истории фигурного катания, желаю Камиле, чтобы так и случилось», — заявила Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что агент подставил Валиеву.