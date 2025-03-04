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«Вашингтон» Овечкина обыграл Оттаву в матче НХЛ

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Оттаву» в матче НХЛ
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Оттаву».

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. «Вашингтон» одержал победу в серии буллитов.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям. «Оттава» занимает десятое место, имея в активе 65 баллов. Пока команда из столицы Канады не проходит в зону плей-офф.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам, россиянину нужно забросить 11 шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Встреча состоится 6 марта. Команды выйдут на площадку в 3:30 по московскому времени.

Ранее в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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