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В НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

После игры с «Оттавой» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
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USA TODAY Sports/Reuters

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матча регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон» обыграл «Оттаву» (5:4), обновили дату, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю турнира. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

После игры с «Оттавой» средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,69. При таком показателе он побьет рекорд Гретцки 6 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 5:4. Овечкин не отметился результативными действиями.

На счету Овечкина 884 шайбы. Чтобы побить рекорд Гретцки россиянину нужно забросить 11 шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Встреча состоится 6 марта. Команды выйдут на площадку в 3:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» оценили прогресс Овечкина.

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