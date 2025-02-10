Российский тренер назвал ошибкой увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев выразил мнение, что в Казахстане допустили ошибку, уволив российского специалиста Станислава Черчесова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«За такой короткий период добиться чего‑то — неподвластная любому задача, и Станислав Саламович в этой ситуации просто не стал исключением. Мне кажется, они допустили большую ошибку, расставшись с ним так быстро», — заявил Тедеев.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал, где продолжит карьеру после ухода из сборной Казахстана.