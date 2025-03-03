Олимпийский чемпион сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Хоккеист Ковалев сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Олимпийский чемпион, тренер московского «Спартака» Алексей Ковалев заявил, что сомневается в том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет в текущем сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Мне почему-то кажется, что Овечкину не хватит пары шайб до рекорда. Надо забивать красиво две шайбы — когда ты повторяешь рекорд Гретцки и когда его бьешь», — сказал Ковалев.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз. До конца текущего регулярного сезона «Вашингтону» осталось провести 22 матча.

Ранее в «Вашингтоне» заявили о легкой дружбе с Овечкиным.