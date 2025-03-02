«Дружелюбен и бескорыстен»: в «Вашингтоне» заявили о легкой дружбе с Овечкиным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился, что дружить с российским хоккеистом и капитаном «столичных» Александром Овечкиным очень легко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень дружелюбен, очень бескорыстен. Чрезвычайно приятный человек, с которым всегда легко общаться. У него нет плохих дней, он всегда доволен. Приходит на каток, просто играет в хоккей, и с ним легко ладить. Он любит спорт, любит тусоваться с ребятами, ходить на хорошие ужины и есть вкусную еду», — отметил он.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Следующий матч «Вашингтон», который потерпел три поражения подряд, проведет 4 марта против «Оттавы Сенаторз». Стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее НХЛ обновила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки.