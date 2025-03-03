Агент ответил на вопрос, возглавит ли Карпин «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка покинет свой пост в марте, когда в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет перерыв на матчи сборных.

«Сколько матчей я даю Личке в «Динамо»? Две игры. В мартовскую паузу его уберут. Карпин будет в «Динамо»? Мне бы этого », — сказал Гурцкая.

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.

После этой ничьей, «Динамо» поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Марцела Лички 36 очков после 19 туров. «Ростов» идет на седьмом месте с 27 баллами.

Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Сейчас специалист возглавляет сборную России.

Ранее Карпин приехал на матч РПЛ «Химки» — «Факел».