Овечкин лично позвонил футболисту «Динамо», получившему тяжелую травму

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин лично позвонил футболисту московского «Динамо» Константину Тюкавину, который в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» получил серьезную травму. Об этом ТАСС рассказал Агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», — сказал Чистяков.

На 17-й минуте встречи с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее «Динамо» сделало заявление из-за тяжелой Тюкавина.