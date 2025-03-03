Ветеран «Спартака» объяснил, почему Станкович не будет менять стартовый состав

Каждый из оставшихся матчей текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) будет ключевым для московского «Спартака» в борьбе за золотые медали. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин, оценивая игру команды в 19-м туре против «Оренбурга».

«Функционально «Спартак» выглядел готовым. Ребята в хорошей форме. Но пока те связи, которые были в конце осеннего периода, особенно в линии атаки, не восстановились. Был большой перерыв. А связи в нападении настолько тонкие, что легко нарушаются — их надо восстановить.

В первом тайме у «Спартака» не все получалось, а во втором стало лучше. Я считаю, что тренер правильно не дергает состав. Он выпустил новичков только в концовке, когда у соперников уже было удаление. Они вышли удачно, Солари забил гол, который был нужен.

Но они заменили футболистов, которые играли очень прилично. Так что им место в составе пока не гарантировано. Думаю, что Станкович не будет ломать игру стартового состава, потому что осталось немного матчей, и каждая игра будет ключевой. Скорее всего, так и будет продолжаться: стартовый состав будет тот же, который выходил против «Оренбурга», а другие футболисты будут выходить на замену под усиление», — считает Гладилин.

«Спартак» победил «Оренбург» со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Манфред Угальде и дебютировавший за красно-белых Пабло Солари. На данный момент «Спартак» набрал 40 очков — столько же, сколько «Краснодар» и «Зенит». Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет «Рубин», этот матч состоится в Казани 9 марта.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что верит в чемпионство команды.