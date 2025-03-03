Стал известен годовой убыток СКА

Годовой убыток петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сократился на 93% и составил 63,3 млн рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

Доходы СКА выросли на почти в 1,5 раза и составили 10,1 млрд рублей. Расходы, связанные с деятельностью клуба, увеличились на 43% и составляют 6,3 млрд рублей.

Также расходы на зарплаты возросли на 62% и составили 4,99 млрд рублей.

СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25. Это стало известно после того, как пекинский «Куньлунь» уступил в матче регулярного чемпионата московскому «Динамо» со счетом 3:6.

У команды Романа Ротенберга 71 очко в турнирной таблице после 60 матчей и седьмая строчка в Западной конференции. Помимо петербуржцев, в плей-офф на Западе вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», а также минское «Динамо». Последним участником плей-офф в этой конференции станет нижегородское «Торпедо» (66 очков, 8-е место) или «Куньлунь» (57 очков, 9-е место).

Ранее бывший игрок СКА заявил, что на клуб накинулись.