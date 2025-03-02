Бывший игрок СКА заявил, что на клуб накинулись

Рыбин: на СКА оказывается слишком много давления

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин считает, что не самые лучшие результаты команды связаны с большим давлением на коллектив. Его слова приводит «Советский спорт».

«СКА уделяют слишком много внимания, уже нужно успокоить ситуацию, дать им свободу. На «Авангард» не было такого давления. Были за чертой плей-офф, но пресса спокойно реагировала. Здесь же на клуб накинулись. Нужно поменьше читать прессу», — заявил Рыбин.

На данный момент у команды Романа Ротенберга 71 очко в турнирной таблице после 60 матчей и седьмая строчка в Западной конференции. Помимо петербуржцев, в плей-офф на Западе вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», а также минское «Динамо».

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее СКА внес нападающего Евгения Кузнецова в список травмированных.