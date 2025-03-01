Стало известно, просил ли Трамп ФИФА рассмотреть допуск сборной России

Президент США Дональд Трамп не просил Международную федерацию футбола (ФИФА) рассмотреть вопрос допуска сборной России на чемпионат мира — 2026, который пройдет в Америке, Мексике и Канаде. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в комментарии The Guardian.

«Нет, меня об этом не просили. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы в игре участвовали все страны», — отметил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

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