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Российского тренера сравнили с Гвардиолой

Игрок ЦСКА Агапов сравнил тренера Галактионова с Гвардиолой
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, сравнил тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова с наставником английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, передает Sport24.

«Как Галактионов прокачивает молодых? Честно, и сам не понимаю. У него сильные помощники, аналитики. Вот как Гвардиола живет футболом, все досконально изучает — так и Галактионов», — сказал Агапов.

Галактионов возглавлял молодежную сборную России, грозненский «Ахмат» и «Пари НН».

28 февраля «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл на выезде вничью с махачкалинским «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыло «Динамо» уже на 9-й минуте игры, отличился Эгаш Касинтура. «Локомотив» смог сравнять только в концовке матча: на 84-й минуте ворота соперника поразил Дмитрий Воробьев.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 очков. Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит», «Краснодар» и московский «Спартак», набрав по 49 очков.

Ранее ошибку «Локомотива» в матче с «Динамо» связали с газоном.

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