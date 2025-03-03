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В Норвегии охарактеризовали российских лыжников тремя словами

Норвежский журналист Харстад назвал российских лыжников агрессивными и гордыми
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Максим Богодвид/РИА Новости

Норвежский журналист Томас Харстад, говоря о победе представителя Норвегии Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира — 2025, вспомнил о российских лыжниках. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клебо перед финишным ускорением. Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», — заявил он.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее тренер отметил прогресс Александра Большунова на чемпионате России.

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