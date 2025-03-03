«Вопиющий случай»: агент Валиевой о том, что выгнал журналистку

Иван Кудрявцев, агент Камилы Валиевой, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил, почему выгнал журналистку за вопрос о медалях на мероприятии в Санкт-Петербурге.

Он заявил, что журналистов, находившихся на мероприятии, сразу предупредили, что фигуристка не будет отвечать на вопросы, связанные с Олимпиадой и возвращением медалей. Также Кудрявцев отметил, что рассматривает этот вопрос как психологический прессинг.

«Вы знаете, что я максимально лоялен к СМИ и всегда иду навстречу. Исключение — такие вопиющие случаи непрофессионализма. На будущее просьба — всегда оставаться в рамках. Тогда подобных ситуаций просто не случится, и все будут довольны. Спасибо», — написал Кудрявцев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что агент подставил Валиеву.