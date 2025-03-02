Журналистку выгнали за вопрос о медалях Валиевой

Агент российской фигуристки Камилы Валиевой Иван Кудрявцев выгнал журналистку с пресс-подхода после мероприятия в Санкт-Петербурге за вопрос о возвращении медалей. Об этом сообщает Sport24.

«Девушка, выйдите отсюда сразу! Мы не продолжим, пока вы не уйдете», — заявил агент Валиевой после вопроса о том, планирует ли фигуристка возвращать медали. На вопрос Валиева так и не ответила, а журналистка в итоге покинула помещение.

Напомним, Валиева так и не вернула медали, которые россиянку обязали вернуть, после того как она была дисквалифицирована.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее в Госдуме раскрыли мировую реакцию на возвращение Валиевой в спорт после дисквалификации.