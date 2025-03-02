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«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в РПЛ
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Эрик Романенко/ТАСС

«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом тайме досрочно пришлось завершит встречу нападающему «Динамо» Константину Тюкавину. Сообщается, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок. 3 марта футболист пройдет медобследование, после чего станет окончательно ясен диагноз. Если подозрения подтвердятся, то Тюкавин пропустит примерно полгода.

На 17-й минуте встречи Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

После этой ничьей, «Динамо» поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Марцела Лички 36 очков после 19 туров. «Ростов» идет на седьмом месте с 27 баллами.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против другого «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится 8 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. «Ростов» сразится в гостях с «Оренбургом». Эта игра также состоится 8 марта и начнется в 12:00 (мск).

Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ.

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