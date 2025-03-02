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«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» Захаряна и вышла в лидеры чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 и стала лидером Ла Лиги
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Albert Gea/Reuters

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев.

Еще в дебюте матча «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве: на 17-й минуте защитник Ариц Элустондо получил красную карточку. На 25-й минуте Жерар Мартен счет открыл, а Марк Касадо на 29-й минуте его удвоил. Еще два мяча «Барселона» забила во второй половине: отличились Рональд Араухо на 56-й минуте и Роберт Левандовский на 60-й минуте.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» вышла на первое место — у них 57 очков. Следом идут два мадридских клуба — «Атлетико» и «Реал». У них 56 и 54 балла соответственно. «Реал Сосьедад» идет на девятой строчке с 34 очками.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Спартак» догнал лидеров РПЛ.

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