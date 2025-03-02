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В Норвегии оценили шансы Большунова побороться с Клебо

Журналист Сальтведт: Большунов не смог бы бросить вызов Клебо
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Максим Богодвид/РИА Новости

Журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт выразил мнение, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сможет бороться на самом высшем уровне после возвращения к международным стартам. Его слова приводит РИА Новости.

«В данный момент Большунов занимает позицию проигравшего. Он сейчас очень далеко от того, чтобы бросить вызов Клебо на трассах. Так что проще говорить большими буквами. Со спортивной точки зрения русские лыжники все еще уступают», — заявил Сальтведт.

Ранее он согласился со словами Большунова о том, что доминирование Норвегии в лыжных гонках — это проблема.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее австралийский тренер по лыжам заявил, что Большунова не ждут на Кубке мира.

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