В Норвегии согласились со словами Большунова о возвращении России

Журналист норвежского канала NRK Петтер Сальтведт согласился со словами трехкратного олимпийского чемпиона, российского лыжника Александра Большунова по поводу того, что доминирование спортсменов из Норвегии — это проблема. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни один вид спорта не пострадал так сильно в плане уровня конкуренции из-за исключения российских спортсменов, как мужские лыжные гонки. Положение норвежцев слишком доминирующее, нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов», — заявил Сальтведт.

26 февраля Большунов заявил о большой проблеме из-за доминирования Норвегии.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Соревнование проводится не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), что позволило Большунову выйти на старт.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее австралийский тренер по лыжам заявил, что Большунова не ждут на Кубке мира.