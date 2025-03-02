«Барбекю и джакузи»: теннисист Рублев раскрыл, чего ждет от турнира в США

Теннисист Рублев заявил, что ждет от турнира в США барбекю и джакузи ночью

Российский теннисист Андрей Рублев с шуткой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего турнира в Индиан-Уэллсе (США). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мои любимые вещи, связанные с Индиан-Уэллсом? Это виды, еще, не знаю, ночи, джакузи. Любимая еда в Индиан-Уэллсе? Даже не знаю, барбекю. Тоже поздним вечером, после джакузи. Чего я больше всего жду в этом году от Индиан-Уэллса? Барбекю ночью и джакузи поздней ночью», — со смехом заявил Рублев.

22 февраля Рублев в решающем поединке обыграл британца Джека Дрейпера и выиграл турнир ATP в Дохе.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу Рублева. В активе российского теннисиста 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-поинта из семи. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из трех.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 21 турнира ATP, из них 17 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Рублев получил неожиданное поздравление после победы на турнире в Дохе.