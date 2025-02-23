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Рублев получил неожиданное поздравление после победы на турнире в Дохе

Джокович поздравил Рублева с победой на турнире в Дохе
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Susana Vera/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Андрея Рублева с победой на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Соответствующий пост опубликован в социальных сетях серба.

«Поздравляю, Андрей Рублев! Хорошо сыграно, Джейк Дрейпер! Отличная работа, организаторы турнира в Катаре. Еще один классно проведенный турнир», — написал Джокович.

22 февраля Рублев в рещающем поединке обыграл британца Джека Дрейпера.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу Рублева. В активе российского теннисиста 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-поинта из семи. На счету Дрейпера 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из трех.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Рублев дважды убегал с корта из-за проблем со здоровьем.

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