«Не думаю, что сыграли плохо»: Овечкин о поражении «Вашингтона»

Овечкин о поражении «Вашингтона»: не думаю, что мы плохо сыграли с «Тампой»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» отказался называть плохой игру «столичных» после поражения от «Тампы-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я не думаю, что мы плохо сыграли в этом матче. Нам просто нужно сразу же вернуть свою игру. В следующем матче нам нужно дать ответ», — заявил Овечкин.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

Шайба, заброшенная в матче с »Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Следующий матч «Вашингтон», который потерпел три поражения подряд, проведет 4 марта против «Оттавы Сенаторз». Стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее НХЛ вновь обновила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки.