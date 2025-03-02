НХЛ вновь обновила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз даты, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Указано, что при средней результативности Овечкина в текущем сезоне, которая составляет 0,7 шайбы за игру, он побьет рекорд в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» 3 апреля. Если же учитывать его среднюю результативность за всю карьеру (0,60 гола за игру), то рекорд будет побит 11 апреля — в этот день «столичные» также должны сыграть с «Каролиной».

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи.

Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Следующий матч «Вашингтон», который потерпел три поражения подряд, проведет 4 марта против «Оттавы Сенаторз». Стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет.