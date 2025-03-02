Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в возрасте 39+ лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

На счету Овечкина 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач в текущем сезоне НХЛ. Он показал лучший результат среди россиян в этом возрасте и старше среди россиян в истории НХЛ. По этому показателю он обошел бывшего игрока «Детройт Ред Уингз» Игоря Ларионова, у которого было 47 баллов.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Ранее защитник «Динамо» заявил, что не знает Овечкина.