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Сперцян может перейти в английский клуб

TEAMtalk: «Лидс» хочет приобрести полузащитника «Краснодара» Сперцяна
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FCKrasnodar/Twitter

Английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна этим летом. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на TEAMtalk.

Источник утверждает, что в переходе футболиста заинтересован лично главный тренер коллектива Даниэл Фарке, который знаком со Сперцяном по работе в «Краснодаре». Вероятность сделки возрастет, если команда выйдет в Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам сезона.

После 31 проведенной встречи в Чемпионшипе «Лидс» возглавляет турнирную таблицу, имея 66 очков. Команда на два балла опережает «Шеффилд Юнайтед» и на пять — «Бернли». Первые две команды выйдут в АПЛ напрямую.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что ожидает скорого возвращения России в еврокубки.

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