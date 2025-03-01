Мостовой не считает Дзюбу великим футболистом

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что не считает форварда «Акрона» Артема Дзюбу великим российским футболистом. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нет, нет, нет. Конечно, нет. Это не так просто сказать. Ну остался один гол, только Кержаков года три в Европе поиграл. Не забывайте, я тоже говорю, ну как я буду лучшим в России, если почти не играл? Если бы играл, то был бы», — заявил Мостовой,

Он также добавил, что первая строчка в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола не сделает футболиста великим.

1 марта Дзюба сравнялся с Александром Кержаковым по голам во всех турнирах, отличившись в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород» (1:2). В составе хозяев отличились новички нижегородского коллектива Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров.

Ранее Дзюба ответил Александру Овечкину на пожелание побить рекорд.