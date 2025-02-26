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«Хорошая работа»: РФС похвалили за найденных соперников для сборной России

Комментатор Генич: РФС проделал хорошую работу, нашел соперников для сборной
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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Российский комментатор Константин Генич похвалил Российский футбольный союз (РФС) за подбор соперников для сборной России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Самый интересный из них – это, конечно, Нигерия. Хорошая и качественная африканская сборная. Что касается Замбии, здесь я не большой эксперт, не знаю уровень команды, на что она способна, но сильнее Брунея, наверное. Сейчас РФС проделал хорошую работу, сумел найти соперников, сумел договориться», — отметил он.

Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на Кубке африканских наций на стадии финала. Также сборной России предстоит сыграть с Замбией и Белоруссией.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года. Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС рассказали о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

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