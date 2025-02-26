«Хорошая работа»: РФС похвалили за найденных соперников для сборной России

Российский комментатор Константин Генич похвалил Российский футбольный союз (РФС) за подбор соперников для сборной России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Самый интересный из них – это, конечно, Нигерия. Хорошая и качественная африканская сборная. Что касается Замбии, здесь я не большой эксперт, не знаю уровень команды, на что она способна, но сильнее Брунея, наверное. Сейчас РФС проделал хорошую работу, сумел найти соперников, сумел договориться», — отметил он.

Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на Кубке африканских наций на стадии финала. Также сборной России предстоит сыграть с Замбией и Белоруссией.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года. Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС рассказали о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».