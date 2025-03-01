СКА вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня» от «Динамо»

Петербургский хоккейный клуб СКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это стало известно после того, как пекинский «Куньлунь» уступил в матче регулярного чемпионата московскому «Динамо» со счетом 3:6.

На данный момент у команду Романа Ротенберга 71 очко в турнирной таблице после 60 матчей и седьмая строчка в Западной конференции. Помимо петербуржцев, в плей-офф на Западе вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», а также минское «Динамо». Последним участником плей-офф в этой конференции станет нижегородское «Торпедо» (66 очков, 8-е место) или «Куньлунь» (57 очков, 9-е место).

Ранее шансы на выход в плей-офф потеряли «Сочи», «Барыс» и «Амур».

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее СКА внес нападающего Евгения Кузнецова в список травмированных.