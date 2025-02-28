СКА внес Кузнецова в список травмированных

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов внесен клубом в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды.

По официальной информации, форвард продолжает восстановление после сотрясения мозга, из-за чего пропустил две предыдущие игры против московских «Спартака» и «Динамо».

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее Евгения Кузнецова расстроили распространяемые слухи о его депрессии.