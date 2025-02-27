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«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф

«Сочи» потерял шансы на плей-офф КХЛ после победы «Торпедо» над «Северсталью»
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ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это произошло благодаря победе нижегородского «Торпедо» над череповецкой «Северсталью» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Северсталь» занимает пятое место, набрав 73 очка за 59 встреч. «Торпедо» с 66 баллами идет на восьмой строчке. «Сочи» занимает последнее, 11-е место, набрав 44 очка после 58 встреч.

Таким образом, «Сочи» потерял математические шансы в плей-офф, так как всего в регулярном чемпионате команды проведут 68 игр. Ранее шансы на плей-офф потеряли представители Восточной конференции «Барыс» и «Амур».

Следующий матч «Сочи» проведет 2 марта на своем льду против ярославского «Локомотива».

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как перерыв на Турнир четырех наций повлиял на команду.

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