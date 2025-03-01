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Губерниев призвал оказать поддержку российским лыжникам

Губерниев призвал оказать поддержку начинающим российским лыжникам
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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о материальной помощи тем, кто только начинает заниматься лыжами, и о том, что нужно озвучивать внутренние проблемы, а не скрывать. Его слова приводит «Чемпионат».

«Есть Большунов, Терентьева, куча спортсменов выступают за Татарстан. Это вершина айсберга – замечательно. Но что скрыто под водой? Нужно получать максимум информации и, если что-то не так, указывать на это», — заявил Губерниев.

1 марта в рамках чемпионата России 2025 года состоялись скиатлоны, в которых победили Наталья Терентьева и Александр Большунов.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки.

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