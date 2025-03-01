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Большунов выиграл чемпионат России

Лыжник Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате России в Казани
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Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль чемпионата России в скиатлоне.

Большунов пробежал дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 30,2 секунды. Илья Семиков уступил ему 7,9 секунды. Бронзовым призером стал Павел Соловьев (+20,6).

Еще один олимпийский чемпион Сергей Устюгов финишировал четвертым, его отставание от Большунова составило 22,4 секунды.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Соревнование проводится не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), что позволило Большунову выйти на старт.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки.

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