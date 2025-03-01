«Может играть еще лет пять»: американский хоккеист высказался о рекорде Овечкина

Американский хоккеист Барбер: мне кажется, Овечкин может играть еще лет пять

Американский нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер восхитился игровой формой российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в этом году. Мне кажется, он может играть еще лет пять. Если захочет, конечно. Он очень сильный и хорошо одарен от природы», — заявил Барбер.

В ночь на 28 февраля «Вашингтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5. 39-летний Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

26 февраля Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 883, отличившись в матче против «Калгари Флэймз». Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 1 марта, стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».