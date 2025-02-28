Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «столичных».

Как уточнили в «Вашингтоне», с Овечкиным все в порядке, его отсутствие было запланировано — он участвовал в телевизионной записи для канала ESPN.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 1 марта, стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В ночь на 28 февраля «Вашингтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5. 39-летний Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

26 февраля Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 883, отличившись в матче против «Калгари Флэймз». Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин обратился к Дзюбе.