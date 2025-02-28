Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за съемки для телевидения
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «столичных».

Как уточнили в «Вашингтоне», с Овечкиным все в порядке, его отсутствие было запланировано — он участвовал в телевизионной записи для канала ESPN.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 1 марта, стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В ночь на 28 февраля «Вашингтон» проиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5. 39-летний Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

26 февраля Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 883, отличившись в матче против «Калгари Флэймз». Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин обратился к Дзюбе.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами