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Названы главные конкуренты «Зенита» в борьбе за золото РПЛ

Тренер Кержаков назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита», тренер Александр Кержаков перечислил команды, которые могут навязать борьбу клубу из Санкт-Петербурга в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» тоже очень мощно усилился? Не всегда новые футболисты добавляют команде качеств. Иногда это может сказываться и в худшую сторону. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов «Краснодар», который сейчас находится на первом месте в турнирной таблице. У них очень неплохой состав, сбалансированный», — отметил Кержаков.

Также он добавил, что ему бы хотелось включения московского «Динамо» в чемпионскую гонку.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 35 очков и уступая один балл идущему четвертым «Локомотиву», который уже провел первый матч после рестарта РПЛ.

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