Новому тренеру «Ростова» предрекли сложности после ухода Карпина

Новый главный тренер «Ростова» испанец Джонатан Альба столкнется со сложностями после ухода бывшего наставника ростовчан Валерия Карпина с поста. Об этом заявил экс-защитник команды Виталий Дьяков. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Новому тренеру однозначно будет сложно, тем более, если бы он попал в такую ситуацию перед сборами, то было бы проще. А перед самым стартом официальных матчей, конечно, Альбе будет не легко. Понятно, что любой тренер хочет работать, но на нём будет очень большая ответственность», — отметил он.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее стало известно новое место жительства Карпина.