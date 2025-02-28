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«Клюют как вороны»: проблемы Кузнецова связали с «доброжелателями»

Тренер Плющев связал проблемы хоккеиста СКА Кузнецова с негативом от прессы
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев связал проблемы нападающего петербургского СКА Евгения Кузнецова с прессой. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Но это на совести журналистов, которые начинают выливать весь этот негатив. Хоккеисты – тоже живые люди, они по-разному реагируют на такое. Не исключаю, что у Жени восстановление проходит не так быстро в том числе из-за подобных «доброжелателей», которые клюют его как вороны», — заявил Плющев.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных. По официальной информации, форвард продолжает восстановление после сотрясения мозга, из-за чего пропустил две предыдущие игры против московских «Спартака» и «Динамо».

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее появилась информация, что Кузнецова расстроили распространяемые слухи о его депрессии.

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