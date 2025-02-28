Хоккеист Кузнецов отрицает депрессию

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не страдает от депрессии. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».

По информации источника, хоккеист очень расстроился из-за распространяемых в последние дни новостей, касающихся его персоны и факта отстранения от матчей своей команды. Также сообщается, что Кузнецов не страдает от депрессии.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг опроверг изгнание нападающего Евгения Кузнецова из команды.