Россия определилась с фигуристами, которые поедут на квалификацию ОИ-2026

Тарасова заявила, что Россия выбрала фигуристов для отбора на Олимпиаду — 2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристы, которые должны ехать на квалификационный турнир зимних Олимпийских игр — 2026, уже выбраны, однако не стала раскрывать их имена. Ее слова приводит «РБК-Спорт».

Тарасова отметила, что, по ее мнению, выбор не был сложным.

«Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования», — заявила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в России заявили, что российские фигуристки находятся на уровне «японок-сакамоток».