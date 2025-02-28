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Определился новый участник плей-офф КХЛ

«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ после победы «Амура» над «Нефтехимиком»
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Омский «Авангард» официально оформил выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.

Это произошло благодаря победе хабаровского «Амура» над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:4 в овертайме матча регулярного чемпионата.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» занимает шестое место, набрав 72 очка за 59 встреч. «Нефтехимик» с 54 баллами идет на девятой строчке. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 35 очков после 59 встреч.

Таким образом, «ястребы» обеспечили себе место в кубковой восьмерке. До этого хабаровчане потеряли математические шансы в плей-офф, так как всего в регулярном чемпионате команды проведут 68 игр. «Нефтехимик» продолжает борьбу за проход в Кубок Гагарина.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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