Избитый тренером латвийский биатлонист пропустит остаток сезона

Cпортсмен сборной Латвии по биатлону Андрей Расторгуев опубликовал новый пост из больницы после нападения тренера Илмарса Брициса, произошедшего во время чемпионата мира в Ленцерхайде.

Биатлонист заявил, что после произошедшего для него окончен текущий соревновательный сезон.

«К сожалению, в этом сезоне я больше не выступлю из-за травмы» — написал Расторгуев в социальных сетях.

По словам Расторгуева, нападение произошло после того, как он обратился к тренеру для обсуждения инцидента, связанного с пропажей лыж в прошлом году. Расторгуев заявил о подозрении в причастности Брициса к краже и угрожал обратиться в соответствующие органы, если лыжи не будут возвращены. В ответ Брицис вытолкал спортсмена из комнаты и начал избивать. По словам биатлониста, тренер в ходе физического воздействия нанес ему травмы плеча и носа, а также повредил палец.

После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Латвийская федерация биатлона начала проверку.

36-летний Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

Ранее Андрей Расторгуев показал, как выглядит его переломанный палец.